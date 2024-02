Camionista colto da infarto, salvato dai poliziotti

Alle 12.30 circa di martedì sul cavalcavia della ss47 in località Romano d’Ezzelino - uscita Romano nord, un automobilista ha notato un Tir accostato male sul ciglio della strada con il conducente accasciato sul volante. Da qui la richiesta di intervento alla Centrale operativa del Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa, che ha inviato sul posto una pattuglia con a bordo il dispositivo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno). Gli agenti, arrivati sul posto, hanno visto che l’uomo era ormai cianotico e hanno disposto l’immediato uso del defibrillatore per potere procedere alla rianimazione.

In contatto anche con il personale della centrale Operativa 118 hanno tenuto in vita per i successivi 10 minuti il camionista, fino a quando è arrivata sul posto anche l’ambulanza con al seguito l’automedica, il cui personale, dopo avere preso in carico l'uomo e trasportato all’ospedale di Bassano del Grappa.

Il tempestivo intervento degli agenti con il defibrillatore e le contemporanee manovre di rianimazione hanno fatto sì che l’uomo non perdesse la vita.

Da anni in Questura vengono tenuti corsi di formazione e di aggiornamento professionale specifici per l’uso del defibrillatore, ed è proprio grazie alla frequenza ad uno di questi corsi che i tre agenti di Polizia del Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa, il vice sovrintendente Eros Tosin in servizio ala Centrale operativa, l’agente Scelto Michele Piscitelli e l'agente Vincenzo Pellicanò, tutti in servizio alla Sezione Volanti, sono stati in grado di intervenire prontamente.