Camion cisterna gpl finisce nel fossato

Dalle 12:30, i vigili del fuoco stanno operando in Via Monticello a Mossano per un’autocisterna di GPL finita nel fossato a bordo strada: illeso l’autista.

I pompieri arrivati da Vicenza, Padova e Mestre con l’autogrù e il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), hanno iniziato le operazioni tecniche per predisporre il travaso dei 9000 litri di gas su un’altra cisterna, fatta arrivare sul posto. Successivamente si provvederà al recupero in sicurezza del mezzo. La polizia locale ha interdetto la circolazione della strada in entrambi i sensi fino alla fine dell’intervento dei vigili del fuoco, che terminerà presumibilmente in serata.