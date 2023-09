Incidente in quota, tra le vittime un giovane papà vicentino d'adozione

È Calin Dragoiu, la vittima vicentina dell'incidente avvenuto sull'Ortles nella giornata di domenica.

Romeno di nascita, viveva in Italia da una ventina d'anni. Operaio, a Santorso lascia la moglie e i due figli di 12 e 9 anni.

La tragedia si è consumato in quota, con un’intera cordata di alpinisti che hanno perso il contatto con la parete. L'incidente è avvenuto tra le 6 e le 6.30 e il bilancio è stato di due vittime, Dragoiu e un tedesco di cui non è ancora stata resa nota l'identità. I medici intervenuti sul posto con l’elicottero del Soccorso Alpino non hanno potuto far altro che constatare i due decessi.