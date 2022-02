Incidente sulla neve: 20enne cade con lo slittino, elitrasportata in ospedale

É caduta rovinosamente mentre stava scendendo lungo una discesa innevata con lo slittino, riportando un forte trauma toracico. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 23 febbraio, in località San Giovanni di Solagna, sul versante vicentino del monte Grappa.

A restare ferita una ragazza trevigiana di 20 anni, residente con la famiglia a Riese Pio X. La giovane è stata soccorsa da medico e infermieri del Suem 118, intervenuti con l'elicottero, e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Preallertato anche il soccorso alpino. La 20enne non è in pericolo di vita.

fonte: Trevisotoday