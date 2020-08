Olmo secolare si abbatte al suolo: parco Querini chiuso al pubblico

Un grande olmo di parco Querini che faceva parte dello storico filare lungo il muro di cinta su viale Rumor venerdì pomeriggio si è schiantato al suolo, abbattendo parte della recinzione e invadendo la strada.

Immediato l'intervento della Polizia locale e dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada, chiusa alla circolazione, e il parco, chiuso al pubblico.

La pianta secolare si è sradicata finendo sul muro adiacente alla porta del Papa, il quale è rimasto danneggiato, per poi finire su tutta la via fino alla muretta che delimita il Bacchiglione. Nessuna persona è rimasta ferita.

I Vigili del fuoco hanno controllato che nessuna persona fosse rimasta coinvolta e liberato un'auto rimasta bloccata da alcuni rami della pianta. Sul posto la Polizia locale e i tecnici di AMCPS.

"Sabato - chiarisce l'assessore con delega alla Protezione civile - gli operai di Amcps rimuoveranno l'albero e i tecnici verificheranno la situazione del muro di cinta. Solo dopo la messa in sicurezza si potrà riaprire il viale alla circolazione".

Discorso differente per parco Querini che rimarrà chiuso finché non saranno messe in sicurezza le circa trenta piante in situazione di criticità.



"L'albero caduto al suolo - dichiara l'assessore - fa parte del gruppo di alberi per i quali avevamo già chiesto alla Soprintendenza un intervento di rimozione selettiva, ricevendo un diniego. Il parco resta chiuso finché non avremo il via libera all'intervento".

