Cade con la mountain bike mentre scende dal monte Summano

Sabato intorno alle 12.30, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un uomo caduto dalla propria mountain bike a pedalata assistita, mentre stava scendendo dal Monte Summano.

Mentre una squadra si preparava ad intervenire, sul posto si portava l'elicottero di Verona emergenza. Il ciclista, 59 anni, di Thiene, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso e dall'equipe medica, atterrati poco distante, che gli hanno prestato le prime cure per una possibile frattura al femore. Trasportato in barella per un centinaio di metri, l'infortunato è stato caricato a bordo e accompagnato all'ospedale di Santorso.