Cade dalla finestra e fa un volo di 4 metri: elitrasportata al San Bortolo in codice rosso

Poco prima di mezzogiorno, l'elisoccorso di Verona Emergenza è intevenuto a Malo per una caduta al suolo da una finestra di una donna. Secondo le prime informazioni la donna stava facendo dei lavori domestici quando, per cause in corso di accertamento è caduta dalla finestra da un'altezza di circa 4 metri.

Scattato l'allarme, i sanitari sono intervenuti sul posto e hanno soccorso la donna che è stata poi trasferita all'ospedale San Bortolo in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche.