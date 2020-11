Bikers prende una buca e finisce a terra: trauma al volto per un 22enne

Domenica, intorno alle 11.30, il Soccorso alpino di Schio è stato attivato per un ragazzo caduto in mountain bike lungo una strada sterrata in località Faedo.

Il giovane bikers, 22 anni, di Monte di Malo, si trovava con alcuni amici e, presa una buca ha perso il controllo della bici finendo a terra e facendosi male al volto.

Una squadra ha raggiunto in fuoristrada il luogo dell'incidente e si è sincerata delle condizioni del giovane, che aveva riportato un'escoriazione sul sopracciglio. Caricato sul mezzo, l'infortunato è stato accompagnato all'ambulanza diretta all'ospedale di Santorso.