Caduta in bici per Pippo Pozzato, l'appello dell'ex prof: "Usate sempre il casco"

Non è la prima volta che finisce a terra durante un'uscita in bici ma ogni volta il rischio è altissimo e l'uso del casco può essere davvero un salvavita. Ne sa qualcosa Filippo Pozzato, ex prof di altissimo livello che nei giorni ha condiviso sui social un post dove racconta un incidente in bici che, fortunatamente non gli ha procurato gravi traumi.

Il campione di Sandrigo, inattivo dal 2018, è caduto sulle strade dell’Altopiano di Asiago e si è procurato delle escoriazioni per le quali si è recato al pronto soccorso. Più pericolosa la botta alla testa fortunatamente attutita dal casco.

Ecco che Pippo ha lanciato un appello sui social: "Colgo l’occasione per ribadire l’importanza del casco sulla bici: ci salva la vita! ”.