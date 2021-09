Anziano cade in giardino e rimane a terra per una notte intera: soccorso e portato in ospedale

Nella serata di venerdì un 70enne di San Vito di Leguzzano è stato vittima di una caduta nel giardino dietro caso e non è più stato capace di rialzarsi.

Sabato mattina, intorno alle 8.30, un passate ha sentito le grida di aiuto dell'uomo e ha allertato i soccorsi.

I Vigili del fuoco sono quindi intervenuti in via Borgo Vecchio e hanno prestato il primo soccorso all’uomo, fino all’arrivo del personale sanitario del Suem 118. L’infortunato dopo le prime cure è stato trasferito in ospedale.