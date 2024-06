Cade un albero in mezzo alla carreggiata: strada bloccata

Poco prima dell’alba di lunedì 10 giugno, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma ad Altavilla per la caduta di un albero a causa del violento temporale, che ha completamente bloccato la carreggiata: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.

I pompieri accorsi da Vicenza, hanno tagliato e rimosso l’albero dalla sede stradale riaprendo la strada.

Altri interventi dei Vigili del fuoco per prosciugamenti sempre ad Altavilla Vicentina in Via Rimini e via Risorgimento ed in strada del Cimitero di Polegge a Vicenza.