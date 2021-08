Volo di 200 metri in un canale, gravissimo 23enne

Il ragazzo è stato recuperato dal Soccorso alpino e trasportato con l'elisoccorso in ospedale

Poco prima delle 20 di sabato il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per una persona precipitata all'altezza della 47a Galleria sulla Strada delle Gallerie sul Pasubio, che stava salendo con altri in direzione del Rifugio Papa. Mentre una squadra si portava al Rifugio Papa e un'altra si preparava al Balasso, è intervenuto l'elicottero di Trento emergenza che ha individuato la persona viva, l'ha recuperata e trasportata al Santa Chiara.

La persona caduta è un ragazzo vicentino di 24 anni, recuperato all'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso di Trento emergenza con un verricello dopo essere ruzzolato per 200 metri in un canale e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Trento.