Tragica caduta dalla scala mentre raccoglie la frutta, muore pensionato

È salito su una scala per raccogliere la frutta da un albero nella sua proprietà e poi è scivolato, cadendo a terra e sbattendo la testa. Ferrante Fidenzio Franzan, 81enne, ha trovato così la morte. Inutili i tentativi dei sanitari, arrivati sul posto in ambulanza, di rianimare il pensionato. L’uomo è deceduto dopo qualche minuto. La tragedia è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì – verso le 17:30 - in zona industriale a Thiene.

Franzan abitava in via della Fisica, nella sua abitazione vicino all’azienda di famiglia, la Vami Macchine Utensili. Sono stati proprio i famigliari a lanciare l’allarme una volta che si sono accordi che l’81enne era riverso a terra. Restano da chiarire le cause della caduta dalla scala, all’altezza di due metri: forse un malore o la perdita di equilibrio. Sul posto, per i rilievi, anche una pattuglia della polizia locale Nord Est vicentino . La salma dell’anziano è stata messa a disposizione della famiglia per i funerali.