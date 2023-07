Malore in mountain bike, ciclista recuperato dal Soccorso alpino

Verso le 17.40 di domenica il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dalla Centrale del Suem, per un ciclista che si era sentito male lungo una strada forestale in frazione Carotte. A chiamare lui stesso, colto da malore mentre correva con la mountain bike.

Una prima squadra veloce ha raggiunto velocemente l'uomo, seguita da altri soccorritori - 13 in tutto - e dell'ambulanza con a bordo un medico. L'uomo era cosciente ma in probabile stato di paura: dopo le prime cure è stato caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Santorso per le verifiche del caso.