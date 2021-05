Cade dalla mountain bike e si frattura un braccio

Vittima dell'incidente un 51enne che è stato portato in ospedale con l'elisoccorso

Attorno alle 16.30 di sabato il Soccorso alpino di Padova è stato allertato per un ciclista che, perso il controllo della propria mountain bike, mentre con il figlio scendeva lungo un sentiero del Monte Comunale, era caduto facendosi male a un braccio.

Cinque soccorritori, non senza difficoltà data l'assenza di copertura telefonica, hanno individuato il punto in mezzo al bosco, dove si trovava E.M., 51 anni, di Brendola, raggiunti dall'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Verona emergenza, calati in una radura nelle vicinanze con un verricello di 20 metri.

Prestate le prime cure, l'uomo è stato trasportato per una cinquantina di metri fino allo spiazzo, dove è stato recuperato sempre con il verricello e accompagnato all'ospedale di Vicenza. Il figlio, minorenne, è rientrato con i soccorritori alla macchina, per essere poi affidato al fratello.