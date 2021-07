Cade nella scarpata in moto, muore 51enne vicentino

La tragedia è avvenuta in Gallura, nel nord della Sardegna. Nicola Lago è stato ritrovato senza vita in fondo a un dirupo

Tragedia in Sardegna: un turista vicentino è stato trovato senza vita in fondo a una scarpata di una località della Gallura, a nord della Sardegna. L'uomo sarebbe uscito di strada con la sua moto, ribaltandosi. L'allarme è scattato quando, il giorno prima, Nicola Lago - 51enne di Santorso - non ha fatto ritorno dalla moglie che lo attendeva. È stata proprio la donna a chiamare le forze dell'ordine che, assieme ai carabinieri hanno inziato le ricerche sulla strada che da Buddusò (Sassari) conduce ad Alà dei Sardi.

Lungo quel percorso, utilizzato per gare di motocross e rally, dopo una mezza di giornata di ricerche i soccorritori hanno trovato segni di frenata sull'asfalto nel punto dove è stato localizzato il cellulare dell'uomo. In fondo a un dirupo di una strada particolarmente impervia, attorno alle 15:30 di ieri, è stato trovato il corpo senza vita del 51enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il vicentino ha perso il controllo della moto ed è andato incontro a una tragica fine. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto probabilmente parecchie ore prima del ritrovamento.