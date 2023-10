Scivola sul marciapiede e viene travolto da un'auto, muore 66enne

Tragico incidente nella mattinata di giovedì. Verso le 12:30, in via Roma a Velo d'Astico, un uomo residente nella stessa strada, è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, Claudio De Rosso di 66 anni, sarebbe scivolato dal marciapiede - forse a causa di un malore - toccando lo specchietto di destra della vettura. Alla guida dell'auto c'era una giovane mamma vicentina, residente sempre a Velo d'Astico. L'impatto è stato inevitabile. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 ma per l'uomo ormai non c'era più niente da fare. I carabinieri sono invece intervenuti per i rilievi.

Il 66enne soffriva di problemi cardiaci ed era stato operato di recente con risultati soddisfacenti. Sposato senza figli, De Rosso era molto conosciuto in paese: ex consigliere comunale ed ex dipendente della Forgerossi, era molto impegnato nella pro loco del paese e nell'associazione “Pensionati Velesi”.