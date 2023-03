Cade in  un canalone, volo di 50 metri: muore giovane escursionista

Tragedia sulle Piccole Dolomiti nella giornata di giovedì. Un giovane di meno di trent'anni è scivolato in un canalone a Vajo dell'Acqua, nelle Piccole Dolomiti, nel territorio comunale di Recoaro Terme ed è caduto per circa 50 metri, trascinando con sé anche la sua compagna di cordata. Il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi: inutili i tentativi di rianimazione.

L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto vicino al Rifugio "Cesare Battisti" alla Gazza, a un'altitudine di circa 1.300 metri. Poco prima delle 16 l’intervento del Soccorso alpino era ancora in corso. Sul posto anche l'elicottero di Verona emergenza che ha trasportato la ragazza con un codice di media gravità, a causa delle contusioni, all'ospedale San Bortolo di Vicenza.