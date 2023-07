Cade in casa di notte e non riesce a rialzarsi, anziana salvata dalla polizia 

Ancora una vicenda di solitudine che vede protagonista un'anziana in difficoltà, caduta per terra in casa. E’ successo in via Parini a Vicenza nella notte tra giovedì e venerdì. Una condomina della vittima dell'incidente domestico, allarmata dalle urla disperate della sua vicina di casa, verso le una ha chiesto aiuto al numero di emergenza “113”. Gli agenti della Squadra “Volanti”, giunti in pochi minuti sul posto, dopo aver preso contatto con la donna che aveva chiesto aiuto e aver individuato l’appartamento dove si trovava la vittima, hanno allertato il 118 e sono entrati nell’appartamento attraverso una finestra rimasta aperta, dalla quale continuavano a provenire le grida di aiuto.

Giunti in cucina, i poliziotti hanno visto la donna a terra in stato di confusionale e di semi-coscienza, riusciva comunque a comunicare con i suoi “salvatori” e a ringraziarli. L’86enne vittima di incidente domestico, che vive sola, dopo essere stata assistita e rassicurata, ha raccontato di trovarsi a terra oramai da lungo tempo senza essere stata in grado di rialzarsi. La figlia dell'anziana è stata avvisata mentre la signora è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso.