Cade in bici sulla strada degli Scarubbi, ferita 66enne

Su richiesta del gestore del Rifugio Papa, poco prima delle 16 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Arsiero per una ciclista caduta sulla Strada degli Scarubbi. Dalla 66enne di Barbarano Vicentino, che aveva riportato possibili traumi, si sono subito diretti alcuni soccorritori di Schio che si trovavano casualmente in Rifugio. Raggiunta in fuoristrada da una squadra, compreso un medico, l'infortunata è stata caricata a bordo e trasportata al rendez vous con l'ambulanza, diretta all'ospedale di Santorso.