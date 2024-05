Cade dalla scala durante la potatura di un albero, grave un 74enne

È scivolato dalla scala su cui era salito per la potatura di un albero e nella caduta, sopra a una staccionata, ha riportato un grave trauma alla schiena. L'incidente è accaduto verso le 8:30 di mercoledì a Recoaro Terme, nel giardino della casa del 74enne infortunato, situata in contrada Ballestri. L'allarme è stato lanciato dai vicini, che hanno prestato i primi soccorsi all'uomo per poi chiamare il 118. Sul posto è arrivata l'ambulanza che ha trasportato il ferito fino al campo da calcio di San Quirico, dove l'uomo è stato prelevato dall'elicottero di Verona emergenza e trasportato in codice rosso al San Bortolo di Vicenza. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Recoaro e la polizia locale della Valle dell'Agno. Il 74enne non sembra essere in pericolo di vita.