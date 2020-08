Cade dal ponte: 15enne finisce in rianimazione

Dramma nella tarda serata di lunedì a Zugliano. Un 15enne è caduto da un ponte in via Libertà, finendo nelle acque dell'Astico. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Schio, che hanno recuperato il ragazzino, e un'ambulanza del Suem.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli operatori del 118, dopo aver prestato i primi soccorsi hanno portato il 15enne all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il giovanissimo si trova attulmente ricoverato al reparto rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo sono arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Thiene che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Non si esclude nessuna ipotesi: il ragazzo potrebbe essere caduto in seguito a un incidente, visto che in quel punto la protezione del ponte è bassa e quando si è verificato l'accaduto imperversava il maltempo.