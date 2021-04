Cade col parapendio durante il decollo: grave un bassanese

Avrebbe perso il controllo della vela durante il decollo con il suo parapendio, precipitando da un'altezza di 70 metri. L'incidente è accaduto nella giornata di venerdì sul monte Penegal in provincia di Bolzano. L'uomo alla guida del mezzo, un appassionato parapendista di 32 anni di Bassano del Grappa, è rimasto gravemente ferito nella caduta.

Sul luogo dell'incidente è intevenuto l'elisoccorso. Il giovane è stato recuperato con il verricello e portato all'ospedale di Bolzano dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso indagini per capire le cause che hanno portato alla caduta.