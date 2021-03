Cade nel bosco con la mountain bike, ferito 12enne

L’allarme è stato dato dagli amici del ragazzino. I pompieri sono entrati nel bosco con un fuoristrada riuscendo ad arrivare in prossimità di dove si trovava il ragazzino per terra

Alle 17:50 di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti in un bosco a 500 metri di via Castellon a Schio per soccorrere un ragazzino 12 enne caduto nell’interno del bosco con la mountain bike.

L’allarme è stato dato dagli amici del ragazzino che erano con lui e che sono usciti dal bosco chiedendo aiuto. I pompieri arrivati dal locale distaccamento sono entrati nel bosco con un fuoristrada riuscendo ad arrivare in prossimità di dove si trovava il ragazzino per terra, intanto assistito da altri ciclisti di passaggio.

Il bambino è stato assistito dai vigili del fuoco che gli hanno prestato il primo soccorso immobilizzandolo e portandolo fuori dal bosco, fino all’ambulanza dove è stato preso in cura dal personale del SUEM per essere trasferito in ospedale. Nel frattempo si stava recando sul posto l’elisoccorso di Trento di cui non c’è più stato necessità.