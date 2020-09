Cade in bici e finisce contro un palo della luce: 12enne portato d'urgenza in ospedale

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, a Solagna. Il ragazzino, di appena 12 anni, era uscito per un giro in bicicletta quando, percorrendo via Bressage, ha perso il controllo della bici ed è caduto sbattendo la testa contro un pallo dell'illuminazione.

Alcuni residenti vedendolo a terra e hanno quindi chiesto l'intervento del 118. Ricoverato d'urgenza al pronto soccorso del San Bassiano e stato portato poi in Chirurgia ma, in serta + stato trasferito al San Bortolo per un delicato intervento chirurgico.