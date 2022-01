Tragedia a Marano, 45enne cade dal balcone e perde la vita: raccolta fondi per la famiglia

Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità maranese, quella accaduta il giorno di Capodanno a Marano Vicentino. Manuel Busato, 45enne residente in paese, padre di una bambina di un anno, ha perso la vita cadendo dal balcone della casa dove abitava con la compagna, in attesa del secondogenito. La disgrazia sarebbe avvenuta a causa di una crisi glicemica. Manuel avrebbe aperto la porta finestra e, una volta uscito sulla terrazza, avrebbe perso l'equilibrio precipitando al suolo.

Un volo che gli è purtroppo risultato fatale: nonostante i soccorsi, ogni tentativo di strappare il 45enne alla morte è risultato inutile. Sui dettagli della vicenda vige il più stretto riserbo da parte delle forze dell’ordine, per effetto della nuove normative.

ll Sindaco e l'Amministrazione comunale di Marano Vicentino hanno espresso profondo sgomento per la prematura scomparsa di Manuel. “La comunità tutta, in queste ore durissime, abbraccia la compagna di Manuel con la loro amata figlia e con il loro amore che ancora deve arrivare, i genitori, la sorella, i parenti, i tanti amici e amiche”, si legge in una nota.

Nel frattempo i coscritti di Manuel hanno promosso una raccolta fondi per la sua famiglia. L'Iban per le donazioni è IT 62 O 08669 60490 009000 957935, intestato alla famiglia Busato. Delle cassette per la raccolta fondi saranno anche predisposte in chiesa e un altro punto di raccolta si trova presso Fantasy Gold di Marano Vicentino. Il rito funebre si terrà presso la chiesa parrocchiale a Marano, venerdì 7 gennaio alle 15.