Tragico infortunio sul lavoro, operaio cade da 15 metri: 47enne perde la vita

Ancora un altro infortunio mortale sul lavoro. Un operaio di una ditta esterna - per motivi in corso di accertamento - nella mattina di lunedì 4 dicembre è precipitato da un'altezza di 15 metri mentre stava lavorando su un capannone dell'azienda HA Italia Spa, specializzata in prodotti per la fonderia e per l'edilizia, in viale della Scienza a Vicenza. Per l'uomo, un 47enne, la caduta è risultata fatale: ha perso la vita sul posto. Inutili i tentativi di soccorso. All'arrivo i medici del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto sono arrivati anche i tecnici dello Spisal e gli uomini della questura di Vicenza.