Cadavere ritrovato in zona Stadio

«Una tragica scoperta è avvenuta oggi lunedì 31 agosto in via dello Stadio, a Vicenza. Lungo l'argine del Bacchiglione è stato trovato il cadavere di un uomo». Tanto riporta in queste ore il portale on line de Il giornale di Vicenza il quale spiega che il corpo, riverso sull'erba, si trovava all'altezza dell'università, da cui è scattato l'allarme intorno alle 16.oo. In via dello Stadio sono arrivati polizia, vigili del fuoco e Suem, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull'episodio, sempre stando al quotidiano di via Fermi, «stanno indagano gli agenti della questura: al momento non si esclude nessuna ipotesi».

