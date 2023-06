Trovato senza vita nel parcheggio del distributore, dubbi sulla morte: disposta l'autopsia

È stata disposta l'autopsia sul corpo del 41enne trovato giovedì mattina senza vita nel piazzale di un distributore di benzina in via Lonigo ad Altavilla Vicentina. L'uomo, un vicentino residente ad Altavilla, è stato identificato come Alberto Berti. La morte, secondo le prime informazioni, risalirebbe a circa 48-72 ore prima del ritrovamento. L'esame autoptico è necessario per stabilire le cause della morte dell'uomo: nessuna pista è per adesso esclusa.

Resta ancora un mistero come nessuno, per almeno due giorni, abbia notato un cadavere all'interno della Fiat Punto parcheggiata a poca distanza da una via ad alto traffico, come la Sp 34 e a una decina di metri del bar della stazione di rifornimento. Proprio un cliente del punto di ristoro del distributore Vega ha dato l'allarme verso le 6 di giovedì dopo aver consumato la colazione.

Una delle piste battute dagli inquirenti è quella di una possibile overdose, quindi legate al mondo della tossicodipendenza. A far luce su questo sarà appunto l'autopsia mentre la visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza sapranno dire se assieme a Berti ci fosse stato qualcun altro.