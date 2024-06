Bus bloccato su un tornante, disincastrato dai vigili del fuoco

Poco prima delle 18:30, di lunedì 17 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti su un tornate di cima Larici ad Asiago, per un bus turistico tre assi rimasto incastrato con lo sbalzo posteriore su un tornante, mentre affrontava la strada del rientro. Nessun problema per le 57 persone a bordo, provenienti dalla provincia di Padova in rientro verso casa, dopo una giornata di trekking sulle montagne dell’altopiano di Asiago.

I vigili del fuoco arrivati da Asiago, sono riusciti ad alzare le ruote del bus con dei cuscini pneumatici, riuscendo a posizionare dei cunei di legno sotto le ruote, che hanno permesso all’autista di completare la manovra.

Le persone a bordo che intanto erano scese e si erano incamminate lungo la strada nell’attesa di un mezzo sostitutivo, sono di nuovo risalite a bordo del bus proseguendo il rientro. Sul posto anche i carabinieri.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.