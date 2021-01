Bufera di neve sull'Altopiano, Asiago sotto la tormenta

È in corso una forte tempesta di neve sull'Altopiano. Particolarmente colpita la città di Asiago, con l'appello lanciato via social dal sindaco Roberto Rigoni Stern: «Si raccomanda di non uscire di casa se non per ragioni di necessità e di evitare il più possibile di usare la macchina. I mezzi sgombero neve sono in funzione e lavoreranno tutta la notte. Si chiede la massima collaborazione e comprensione considerando l'eccezionalità dell'evento».

Secondo le previsioni, come sottolinea lo stesso primo cittadino, la bufera porterà sull'Altopiano altri 60 centimetri di neve tra questa notte e domani, 2 gennaio. Sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti con alcune squadre per liberare le strade dalla neve e da alberi e rami caduti. Il peso della neve e le piante in caduta hanno spezzato un filo dell'alta tensione al Parco della Rimembranza. Per riparare il guasto sono intervenuti, accanto ai pompieri, anche i tecnici dell'Enel.

Piante a terra in numerosi punti dell'Altopiano, colpita in particolare Tresche Conca, mentre la strada del Turcio è impraticabile. Intervento dei vigili del fuoco anche per liberare due persone rimaste bloccate dalle neve in altrettante auto nel territorio comunale di Asiago.