Sorpresi a bruciare carta e bancali in un campo, nei guai due uomini

I carabinieri della stazione di Noventa Vicentina, dal 14 al 17 agosto 2022, nel territorio di competenza che comprende, tra gli altri, i comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà per smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi, L.P, 64enne, e C.R, 54enne, entrambi residenti a Pojana Maggiore, sorpresi a smaltire illecitamente rifiuti non speciali in terreni di proprietà. I due sono stati sorpresi a bruciare un considerevole quantitativo di carta e bancali;