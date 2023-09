Brucia un tir, l'autista scende appena in tempo

Alle 11:45, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la superstrada Pedemontana Veneta tra gli svincoli di Breganze e Colceresa in direzione Treviso per l’incendio della motrice di un autoarticolato: nessuna persona è rimasta ferita.

L’autista alla guida del camion si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso dal mezzo per controllare, quando ha visto divampare le fiamme. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme della motrice, evitando il coinvolgimento del semirimorchio. Durante le operazioni di spegnimento la circolazione è rimasta bloccata. Sul posto la polstrada e personale ausiliario della superstrada. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.