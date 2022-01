Brucia la casetta da giardino, i pompieri salvano la casa

Alle 13.30 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Puccini a Magrè, frazione di Schio, per l’incendio di una casetta in legno posta nel giardino di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Schio, hanno prontamente spento le fiamme che si stavano estendendo alla parte sporgente del sottotetto dell’attigua abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo un’ora circa.