Brucia il tubo di aspirazione, azienda evacuata 

Poco prima delle 17:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ponzimiglio a Montegalda all’interno di un’azienda tessile per l’incendio di un tubo di aspirazione, che ha bruciato la copertura a protezione del camino.

L’azienda è stata subito evacuata per la presenza di fumo. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e 9 operatori, hanno spento del tutto il principio d'incendio le cui prime operazioni di estinzione sono state eseguite dalla squadra interna. Bruciata la copertura di onduline e parte della guaina del tetto vicino i camini interessati dalle fiamme.

Sono ora in corso le operazioni conclusive dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dell’azienda.





