Braccato dai carabinieri, spacciatore ingoia le dosi di coca

Nel pomeriggio di giovedì 30 Maggio, in corso Padova, i carabinieri hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di spaccio di cocaina cocaina, O.K. trentaquattrenne nigeriano, domiciliato in città, irregolare nel territorio italiano, gravato da precedenti penali e di polizia. A seguito delle ripetute segnalazioni di alcuni residenti del luogo, i militari attuato un apposito servizio in abiti civili teso ad individuare gli autori di un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo le segnalazioni gli “incontri” avvenivano nella zona di c.so Padova, dove un soggetto di colore, sfruttando i portici e le vie limitrofe come fuga, in orario pomeridiano e serale, incontrava acquirenti cedendo loro singole dosi di stupefacente.

Il servizio di appostamento, ha permesso ai militari di individuare lo spacciatore segnalato che, in sella a una bicicletta, raggiungeva il luogo concordato e con un’azione fulminea concretizzava lo scambio. I militari appostati sono tempestivamente intervenuti bloccando lo spacciatore, che vistosi braccato, per non farsi trovare in possesso delle dosi di stupefacente, ingoiava quelle che aveva a disposizione. A seguito di ciò veniva condotto presso l’ospedale di San Bortolo di Vicenza dove, sottoposto ad accertamenti radiografici addominali, sono stati evidenziati ventiquattro corpi estranei nell’addome.

Per tale ragione il soggetto fermato è stato piantonato in ospedale per due giorni sino alla completa espulsione dei corpi estranei, accertati essere 24 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di quattordici grammi. Inoltre, all’atto del fermo, era in possesso della somma contante di 190 euro ritenuto essere il profitto dello spaccio e, pertanto, sottoposta a sequestro. Lo straniero è stato quindi arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Il 1 giugno è stato condotto presso il tribunale di Vicenza dove all’udienza è stato convalidato l’arresto ed applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. L’attività svolta è stata resa possibile grazie alle preziose segnalazioni dei cittadini residenti in quel luogo, esasperati dalla continua presenza di spacciatori e tossicodipendenti.