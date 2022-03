Boscaiolo colpito dal tronco di un albero: ferito un 61enne

Mercoledì pomeriggio, intorno alle 16.30, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago, per un uomo rimasto ferito mentre tagliava legna in un bosco non distante dal cimitero di Lusiana.

L'uomo,61enne del posto, era stato colpito da una pianta, aveva perso i sensi per poi riprendersi e chiamare i familiari che avevano lanciato l'allarme. Una squadra ha raggiunto il luogo dell'incidente assieme al personale sanitario dell'ambulanza che si è preso cura del boscaiolo.

L'infortunato, che lamentava dolore al torace e aveva sbattuto la testa, è stato stabilizzato, caricato in barella e calato, assicurato con le corde, per circa 500 metri fino alla strada sottostante, dove è stato trasferito nell'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Bassano