Boscaiolo colpito da un tronco: ricoverato in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni di un boscaiolo colpito da un tronco, mentre con alcuni colleghi stava lavorando in località Le Fratte. Attorno alle 16 di lunedì il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato per intervenire in supporto all'elicottero di Trento in arrivo sul luogo dell'incidente.

Subito sul posto si sono portati due soccorritori che si trovavano nelle vicinanze, seguiti da una seconda squadra. Il personale sanitario sbarcato all'eliambulanza ha prestato le prime cure urgenti all'uomo, che aveva riportato un probabile politrauma e non era cosciente.

Imbarellato, l'infortunato - di cui al momento non sono note le generalità - è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Trento.