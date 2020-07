Vuole prelevare ma il conto è a zero per un bonifico da 3mila euro mai autorizzato

Una signora vicentina di Caldono, cliente della Società Poste Italiane Spa oeche titolare di un conto Bancoposta si è recata allo sportello automatico con la Postepay del marito per prelevare una piccola somma di denaro. Vedendosi negato il prelievo per disponibilità insufficiente, la donna si è rivolta all'operatore dello sportello fisico per chiedere spiegazioni. Di qui l'amara sorpresa.

La donna ha infatti scoperto che l'intera somma depositata nel conto in questione era stata bonificata ad un beneficiario sconosciuto, sebbene mai l'intestatario del conto avesse richiesto tale operazione, né conoscesse il beneficiario.

La donna si è quindi presentata in questura per presentare denuncia. Ma qui è avvenuto un fatto strano ovvero, nonostante il rispetto delle procedure e l'estraneità dei fatti del titolare della prepagata, la Società Poste Italiane ha dato comunicazione al proprio cliente che non erano state riscontrate anomalie nel conto e che pertanto non veniva riconosciuto alcun rimborso

in merito alla somma perduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questo punto il cliente si è rivolto all'associazione Consumatori 24 che ha provveduto a diffidare la Società coinvolta ed in mancanza di riscontro sta per depositare in questi giorni un ricorso all'Arbitro bancario finanziario, al fine di far valere i diritti

del proprio assistito e vedersi riconosciuto il maltolto.