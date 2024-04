Sospetta bomba in giardino: arrivano gli artificieri, si tratta di un tondino in ghisa

Un presunto ordigno è stato rinvenuto all’interno del giardino di un’abitazione privata di Vicenza, in via Dal Pozzo. Il manufatto è stato rinvenuto dal proprietario alcuni giorni fa e ha segnalato la cosa alla Questura che – intervenuta sul posto con gli agenti delle Volanti – ha delimitato e messo in sicurezza l’aerea, in attesa dell’intervento degli artificieri.

Nella mattinata di giovedì, i militari dell’Esercito, intervenuti con i propri tecnici, hanno appurato che non si trattava di un ordigno bellico bensì di un tondino in ghisa, assai simile, nella parte posteriore, al fondello di un proiettile di artiglieria. L’oggetto è stato quindi rimosso senza alcuna difficoltà.