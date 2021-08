Bomba artigianale contro il campo nomadi di via Diaz

L'episodio è accaduto nella tarda serata di venerdì, in città. Indagano i carabinieri

Una bomba di fabbricazione artigianale è stata lanciata nella serata di venerdì all'interno del campo nomadi di via Diaz, a Vicenza.

Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, l'ordigno non è una comune bomba carta e sarebbe stato lanciato da un'auto che si è poi dileguata a forte velocità.

L'esplosione ha provocato una fiammata e un forte boato ma non ha provocato feriti. Sembra che l'intento fosse quello di fare rumore più che provocare danni. Sono ora in corso ulteriori indagini per fare chiarezza sull'accaduto.