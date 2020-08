Incidente sulla Postumia: traffico bloccato e un ferito grave

Un grave incidente si è verificato attorno alle 15,30 di oggi 28 agosto tra un auto e un camion lungo la statale sulla Postumia all'altezza dello svincolo che da Quinto vicentino conduce a San Pietro in Gu. I primi soccorsi sono giunti poco dopo il sinistro: un ferito sarebbe grave. Il traffico è andato in tilt tanto che le ripercussioni si sono avvertite ben oltre il luogo dello stesso incidente. In direzione est code e rallentamenti si sono registrati per l'appunto fino a San Pietro in Gu. Da Vicenza verso Treviso il traffico, di fatto bloccato, è stato deviato in direzione Bolzano Vicentino. Una lunga colonna si è formata poi dal casello di Vicenza Nord sino al semaforo di Bolzano Vicentino. Le operazioni sul posto sono state condotte dalla polizia locale, dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco. Alle 17,00 la situazione non si era ancora del tutto normalizzata.

Per quanto la dinamica del sinistro, stando almeno a quanto si è appreso dagli operatori intervenuti sul posto, un 66enne di Chioggia nel Veneziano, alla guida della sua Chevrolet (a bordo c'erano due nipoti minorenni peraltro) stava percorrendo la statale 53 proveniente da Vicenza e con direzione Treviso. Giunto all'altezza dello svincolo, per cause in corso di accertamento, il conducente perdeva il controllo del veicolo ed invadeva la corsia di marcia opposta, urtando lateralmente contro un camion Volvo condotto da un 57enne di nazionalità slovacca. Il quale a bordo del suo veicolo procedeva nel senso opposto. A seguito dell'urto laterale si sarebbe verificato lo scoppio d'un pneumatico dello stesso camion: il che avrebbe coinvolto un motociclista che a bordo della sua Bmw seguiva l'autoarticolato.

Il motocilista sarebbe un 63enne di Lonigo, che cadendo sull'asfalto avrebbe riportato parecchie lesioni. Il leoniceno è stato soccorso da una ambulanza per poi essere rasportato all'ospedale di Vicenza dove è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Anche il conducente dell'automobile è stato trasportato all'ospedale, ma con lesioni lievi. Per di più a causa della fuoriuscita di una notevole quantità di gasolio dovuta alla rottura del serbatoio del camion è stato chiamato con urgenza il personale specializzato della società Sicurezza e Ambiente per contenere appunto lo sversamento della nafta.

Per diverso tempo la circolazione stradale è rimasta bloccata. Sul luogo dell'incidente, sia per i rilievi nonché per le operazioni di regolazione del traffico, erano presenti quattro pattuglie del Nevi, il consorzio Nordest vicentino della polizia locale: una circostanza che è stata comunicata dallo stesso consorzio.