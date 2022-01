Salgono in auto sul Grappa, percorrono una silvopastorale: coppia bloccata da ghiaccio e neve

In rientro da Castel Tesino, in provincia di Trento, una coppia di Chioggia (VE), 37 anni lui, 27 anni lei, ha deciso di salire a Cima Grappa, ma, passato mezzogiorno, si è trovata in difficoltà con la propria macchina e ha chiesto aiuto.

Messi in contatto telefonico con il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, hanno spiegato di aver seguito il Gps, di non sapere dove si trovavano e di non poter proseguire per una massa di neve davanti alla macchina e un tratto ripido e ghiacciato alle spalle.

I soccorritori hanno subito chiesto ai due di attivare il proprio geolocalizzatore, in modo da avere una posizione tramite Whatsapp. Una volta individuato il punto - su una silvopastorale con divieto di transito nel territorio comunale di Valbrenta - due soccorritori li hanno raggiunti, spostando parte della neve per permettere il loro passaggio in tranquillità.