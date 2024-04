Bloccata sulla ferrata delle Angune, escursionista recuperata dal Soccorso alpino

Poco prima delle 14 di sabato è scattato l'allarme per una escursionista bloccata sul tratto più impegnativo della Ferrata delle Anguane. La 30enne di Modena era infatti salita per una decina di metri per poi bloccarsi incapace di proseguire, con il compagno fermo alla base della parete. Un tecnico del Soccorso alpino di Arsiero, che si trovava a una decina di minuti a piedi dal luogo, lo ha raggiunto, ha risalito il tratto attrezzato e, dopo aver assicurato la ragazza, l'ha calata a terra.