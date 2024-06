Tentata rapina in banca, blitz della polizia: all'interno non c'era nessuno

AGGIORNAMENTO ORE 11

Si è concluso verso le 11 di domenica mattina il blitz della polizia alla Credit Agricole di via Fermi a Vicenza dopo l'allarme, scattato verso del 3 della notte, per il tentativo di furto alla banca. Un massiccio dispiegamento di unità della polizia ha bonificato l'area alla ricerca dell'eventuale presenza dei rapinatori all'interno del'edificio. Nessuna traccia dei banditi. I malviventi, dopo aver tentato di scassinare il bancomat, sono entrati al'interno dell'agenzia della Credit Agricole facendo un foro in un garage sotterraneo. Al momento non risulta ci sia stato un furto. Le strade della zona, dopo la chiusura, sono state riaperte.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30

Le forze dell'ordine stanno perlustrando l'intero edificio che ospita la banca alla ricerca di eventuali malviventi. Al momento non è chiaro se questi siano ancora all'interno. Le forze dell'ordine sono entrate dal seminterrato buttando giù una parete con l'ausilio dei pompieri. Successivamente una squadra dell'unità di pronto intervento è entrata all'Interno della banca. In via Fermi è arrivato anche il questore di Vicenza.

ORE 10

Strade chiuse e dispiegamento delle forze dell'ordine per un'emergenza al Credit Agricole di via Fermi a Vicenza. Dalle prime informazioni risulta che un manipolo di banditi si sia asserragliato all'interno della banca dove probabilmente avevano intenzione di commettere un furto.

L'allarme sarebbe scattato verso le 7:30 di domenica mattina dopo una segnalazione. Il questore ha attivato l'unità di pronto intervento della polizia. Gli agenti, con i giubbotti anti proiettile, hanno circondato l'edificio. La zona attorno alla banca, per un largo raggio, è stata interdetta al traffico sia veicolare che pedonale: possono entrare solo i residenti. Al momento non si sa se le persone all'interno della banca siano armate. A quanto risulta i ladri sarebbe entrati durante la notte. Sul posto, oltre polizia e carabinieri, anche vigili del fuoco e Suem.