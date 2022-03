Altro blitz della polizia, ispezionati campo nomadi e magazzini generali

A partire dal pomeriggio di martedì è stata disposta, con ordinanza del questore, un’operazione straordinaria di polizia interforze che ha riguardato diversi territori della provincia, esattamente i comuni di Vicenza, Malo e Sandrigo. L’operazione si è protratta sino a notte inoltrata ed ha interessato, in particolare, alcune aree urbane che gli stessi cittadini hanno segnalato essere state teatro di specifici episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano, sia nella città capoluogo che negli altri comuni interessati. Alle attività operative hanno concorso, con più di 50 uomini, le pattuglie della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale di Vicenza, Malo e Sandrigo e del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato. Le stesse sono state coordinate dal dirigente del commissariato di Bassano del Grappa per Malo e Sandrigo, e dal dirigente della questura per la Città di Vicenza.

Tutte le attività sono state integrate con la predisposizione di alcuni posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dai territori comunali. Il dispositivo ha poi effettuato verifiche estese agli avventori presso numerosi esercizi pubblici, sia di carattere amministrativo che riguardanti il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Particolare attenzione è stata riservata, inoltre, nel pomeriggio di ieri, ai festeggiamenti legati al Carnevale, soprattutto nel Comune di Malo, dove, come da tradizione, hanno sfilato carri e maschere. A Sandrigo, invece, l’attività interforze si è concentrata soprattutto sul controllo del locale campo nomadi, dove era stata segnalata la presenza di soggetti che, senza aver alcun titolo per sostarvi, avrebbero mantenuto comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo stesso campo nomadi, inoltre, nei giorni scorsi era stato teatro di un grave incendio che, oltre ad aver distrutto un camper ed una autovettura, aveva messo in pericolo l’incolumità di alcune delle persone che vi soggiornano. In particolare nell’area anzidetta sono state controllate 32 persone, le cui posizioni sono ora al vaglio della questura.

Nel Capoluogo le attività operative sono state effettuate a partire dal tardo pomeriggio di ieri, per protrarsi poi sino a tarda notte; nell’occasione sono state controllate, in particolare, le zone di Campo Marzio, del quadrilatero, di piazza Castello, del quartiere San Pio X e del Mercato Nuovo; nel corso dei controlli degli esercizi pubblici effettuati a San Pio X, in uno di essi sono stati sanzionati 4 avventori perché non in possesso della certificazione verde del green pass, nonché ed il gestore per le omesse verifiche. Nella zona del Mercato Nuovo, invece, gli agenti hanno eseguito un controllo minuzioso all’interno degli ex Magazzini Generali, dove hanno potuto individuare, in condizioni igieniche precarie, 3 cittadini gambiani non regolari sul territorio nazionale, i quali sono stati accompagnati in questura per le procedure di espulsione dall'Italia

Complessivamente, nel corso delle operazioni di Polizia sono state identificate nei comuni di Malo e Sandrigo 109 persone, di cui 2 stranieri e 31 con precedenti ; sono inoltre stati controllati 13 veicoli e 10 esercizi pubblici. Nel Comune di Vicenza 287 persone, di cui 55 stranieri e 43 con precedenti; sono inoltre stati controllati 46 veicoli e 12 esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative, il 1uestore Sartori ha quindi emesso 6 Fogli di Via Obbligatori (di cui 5 da Vicenza ed 1 da Malo) con obbligo di rientro nel comune di residenza, a carico di cittadini italiani gravati da precedenti penali e di polizia, residenti in comuni diversi e senza alcun titolo per permanere nel territorio comunale di Vicenza e di Malo; 18 Avvisi Orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti per reati di varia natura tra cui reati contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio; 11 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di cittadini cubani, nigeriani e gambiani con a proprio carico precedenti di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia; 5 Revoche di permessi di Soggiorno, in particolare nei confronti di un 2 cittadini indiani, un cittadino nigeriano, un cittadino del Camerun ed un cittadino argentino. Tutti costoro non posseggono più i requisiti per soggiornare sul nostro paese e uno in particolare risulta gravato da condanne per svariati reati, e pertanto, in considerazione del proprio curriculum delinquenziale, ha perso i requisiti per stare in Italia.

“La Polizia di Stato ha predisposto un'App, denominata Youpol – ha ricordato il questore - scaricabile sui principali sistemi operativi utilizzati dagli smartphone, attraverso la quale è possibile comunicare con la Centrale Operativa della Questura, segnalando in tal modo le più svariate situazioni di criticità”.