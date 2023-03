Blitz delle Fiamme Gialle in stazione a Padova, il 10% degli identificati positivo alla droga

Oltre il 10% delle persone controllate nella zona della stazione ferroviaria di Padova in questi primi giorni di marzo è risultata positiva alla detenzione di sostanze stupefacenti. Un dato allarmante emerso dall'attività dei Baschi Verdi e delle unità cinofile del Gruppo di Padova della Guardia di Finanza. I militari del Comando Provinciale di Padova coordinati dal maggiore Nicola Gazzilli hanno intensificato i controlli nella zona della stazione di Padova, luogo strategico della città per il transito quotidiano di migliaia di visitatori e pendolari. Le operazioni hanno permesso, a fronte di un centinaio di persone identificate, di arrestare un cittadino nigeriano, denunciare a piede libero un italiano e segnalare alle Prefetture competenti 13 assuntori, sottoponendo complessivamente a sequestro 820 grammi di marijuana e 45 grammi di hashish.

Gli episodi

A seguito della scoperta di marijuana occultata tra gli effetti personali di un italiano di 45 anni residente a Grisignano di Zocco, le Fiamme Gialle hanno esteso la perquisizione al domicilio vicentino dell’indagato, rinvenendo quasi 60 grammi di stupefacente, oltre a un bilancino di precisione e ad apposito materiale strumentale alla coltura di piante di cannabis, quali lampade riscaldanti, ventilatori, tende per la coltivazione indoor e vasi. L’intervento è terminato con il sequestro di droga e strumenti per la coltivazione e la denuncia a piede libero del detentore. L’impiego dell’unità cinofila del Gruppo di Padova si è rivelata fondamentale per l’individuazione di un nigeriano, il quale, alla vista dei militari presenti nel sottopasso ferroviario, ha effettuato un repentino cambio di direzione, allontanandosi frettolosamente. I finanzieri sono riusciti comunque a raggiungere lo straniero per sottoporre a controllo lo zaino segnalato dal cane antidroga. Ne è nata una breve colluttazione, poi il sospettato è stato reso inoffensivo. Rinvenuti in suo possesso 755 grammi di marijuana, poi sottoposta a sequestro. Il nigeriano trentenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e, in quanto noto alle forze dell'ordine per reati specifici, condotto alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria.