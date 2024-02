Blitz della guardia di finanza: sequestro di prodotti non conformi, lavoratori in nero e slot fuori norma

Nei giorni scorsi i finanziari hanno sequestrato, in diversi esercizi commerciali di città e provincia, circa 3000 articoli privi dell’indicazione delle informazioni minime sulle relative etichette previsti dalla normativa vigente, tra cui casalinghi, articoli di bigiotteria e giocattoli, con irrogazioni di multe per circa 5.000 euro di euro. Gli interventi delle fiamme gialle hanno inoltre portato all’irrogazione, nei confronti dei titolari di esercizi commerciali ubicati nei comuni di Bassano del Grappa, Schio, Montecchio Maggiore, Arzignano, Valdagno e Thiene, di sanzioni amministrative pecuniarie pari a 15.000 euro, per aver tenuto in funzione complessivamente 30 apparecchi da intrattenimento (slot-machines) fuori dagli orari consentiti dalle vigenti normative di settore.

I militari hanno poi individuato 10 lavoratori “in nero/irregolari” sia nel capoluogo che in provincia, impiegati rispettivamente presso un cantiere edile operante in città e presso un ristorante in Montecchio Maggiore. I controlli sono stati condotti anche in materia di corretta memorizzazione dei corrispettivi elettronici, dove, oltre ad aver riscontrato diverse violazioni per mancata memorizzazione dei corrispettivi, in un caso è stata contestata la mancata installazione del registratore di cassa. Inoltre, nel corso dei controlli, la guardia di finanza ha denunciato due soggetti per soggiorno irregolare sul territorio dello Stato, uno identificato all’interno della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e l’altro presso il mercato settimanale di Arzignano. In questo ultimo caso è stato denunciato anche il titolare dell’impresa che lo aveva illegalmente impiegato.

Da ultimo, i militari della compagnia di Schio hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’area aziendale di proprietà di un’impresa edile della provincia berica. All’esito dell’ispezione, è stata rilevata la presenza di sacchi di grosse dimensioni contenenti materiale di risulta (nylon, bombolette spray esauste, carta, plastica) buttati alla rinfusa, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici e depositati su suolo vegetale, tra i quali è stata accertata la presenza ingente materiale potenzialmente pericoloso (scarti di lana di roccia/vetro da isolamento). Le fiamme gialle hanno quindi sequestrato 16 sacchi contenenti materiale di risulta oltre a l’area presso la quale gli stessi erano illecitamente stoccati. I due soggetti responsabili sono stati denunciati.