Operazione antidroga nell'Alto Vicentino, raffica di perquisizioni e due arresti

Nel maggio del 2022, una pattuglia della stazione carabinieri di Piovene Rocchette, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha fermato un veicolo che, alla vista della pattuglia, ha cercato di dileguarsi a forte velocità. Nonostante ciò, il conducente è stato raggiunto e, durante il controllo, i militari hanno trovato una bustina contenente 0,11 grammi di cocaina sul tappetino del lato guida. Il conducente, un giovane del luogo, è stato segnalato alla prefettura di Vicenza quale assuntore di stupefacenti. Le indagini avviate hanno permesso d'individuare colui che aveva ceduto lo stupefacente, e di raccogliere importanti elementi probatori relativamente a ulteriori episodi di spaccio verificatisi nell'Alto Vicentino.

Sulla base delle risultanze investigative, la procura della Repubblica di Vicenza ha emesso sei decreti di perquisizione locale e personale a carico di altrettanti indagati. Nelle prime ore del 16 febbraio, i carabinieri della compagnia di Schio, con il supporto di due unità cinofile del nucleo cinofili Carabinieri di Torreglia (PD) e del personale dei vari comandi stazione, hanno dato corso alle perquisizioni nei comuni di Schio, Santorso, Malo, Torrebelvicino e Marano Vicentino. Il fiuto infallibile delle unità cinofile ha permesso di rinvenire stupefacente e di arrestare due soggetti, mentre un terzo è stato denunciato in stato di libertà residente a Marano Vicentino per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

In particolare, i carabinieri della stazione di Valdastico hanno arrestato S.C., un 21enne di Torrebelvicino, in possesso di tre panetti di hashish per un totale di 296 grammi, un involucro contenente 7 grammi di marijuana e la somma contante di 870 euro in banconote di vario taglio, mentre i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette hanno arrestato F.E., un 22enne di Santorso, in possesso di 322 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish e la somma contante di 2350 euro. Infine, i carabinieri della stazione di Malo hanno denunciato in stato di libertà un giovane di Marano Vicentino, trovato in possesso di 14 grammi di hashish e una modica quantità di marijuana.

Dopo l'udienza di convalida degli arresti, il giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, su richiesta della procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti e applicato per entrambi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei comuni di residenza (Torrebelvicino e Santorso), prescrivendo di non allontanarsi dall'abitazione dalle 20 alle 7.