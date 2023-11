Morto annegato in piscina, al processo sotto accusa anche i genitori del piccolo Christian

È iniziato il processo per la morte del piccolo Christian Menin, il bimbo di 6 anni annegato in un incidente alle piscine di San Pietro in Gu. E sotto accusa ci sono anche i genitori, sotto processo per omicidio colposo. Sono in tutto 5 gli indagati: Emanuele Menin di 32 anni e la moglie Lisa Toniato di 27, padre e madre del bambino, residenti a Limena e difesi dall’avvocato Lorenza Denaro. E poi Michela Campana, 42 anni di Bassano del Grappa, amministratore unico e legale rappresentate della società Conca Verde Piscine, gestore dell’impianto comunale dove è accaduto il fatto. Infine il responsabile dei bagnini Diego Poletto, 44 anni di Bassano del Grappa, e la bagnina Maya Serraglio di 22 anni residente a Bressanvido. Tutti e tre sono difesi dal legale Leonardo Maran.

Nell'agosto di due anni fa l'incidente. Il bambino è stato trovato riverso a pancia in giù nella piscina centrale del centro natatorio di San Pietro in Gu, morto annegato. A confermarlo è stato anche l’esito dell’autopsia fatta dal medico legale. Esclusa quindi la morte a causa di un malore. Stando al racconto dei genitori il piccolo, residente a Limena, era andato giocare con un amico conosciuto qualche settimana prima ad un campo di calcio. Qualche minuto più tardi il suo corpo è stato trovato privo di sensi nella piscina, profonda 1,23 centimetri. A vederlo la bagnina di 22 anni che si è gettata in acqua, l’ha portato fuori e ha subito iniziato le manovre salva vita. Sul posto anche il Suem con l’elisoccorso: prima le scariche con il defibrillatore poi il trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico di Padova dove alle 14.30 è stato dichiarato il decesso. Venerdì è iniziato il processo e davanti al giudice del Tribunale monocratico hanno testimoniato due militari dell’Arma. La prossima udienza è stata fissata per il 5 dicembre. In quell’occasione saranno sentiti altri due carabinieri e il medico legale Andrea Porzionato nominato dalla Procura.